SOCIAL | Lutto in casa Lazio, si è spenta la mamma del Mister Carolina Morace – FOTO

Lutto in casa Lazio, come annunciato dai social del Mister Carolina Morace della Lazio Women. L’allenatrice biancoceleste ha perso la madre nella giornata di oggi ed ha voluto salutarla e ricordarla con un post su Instagram. Ecco le sue parole: “La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciao mamma sarai sempre con noi…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

