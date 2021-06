TMW – Lazio, -10 al raduno. In arrivo una settimana importante per il mercato

Il tempo del relax sta per terminare, tra dieci giorni scatta il raduno per la nuova Lazio di Maurizio Sarri che spera di avere ad Auronzo un paio di colpi importanti per il suo 4-3-3. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la società biancoceleste, oltre a Kamenovic che ha già svolto le visite mediche, è pronta a chiudere anche per Hysaj, il primo nuovo esterno di Sarri. Chiuso questo colpo ci si concentrerà sul fronte offensivo tra Felipe Anderson e Brandt che costa molto e per questo non è una pista facile da raggiungere, mentre sullo sfondo ci sono le operazioni per un centrale di destra e un mediano che potrebbe essere Torreira o Basic. Il tempo stringe, Tare è al lavoro per rinforzare la nuova Lazio e risolvere la situazione di ben 2 calciatori pronti a rientrare dal prestito.

