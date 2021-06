Attacco della Germania alla Uefa: “Pubblico a Wembley? Irresponsabili”

Horst Seehofer, ministro dello sport tedesco, ha attaccato la Uefa e il governo britannico, affermando come sia troppo elevato il numero di spettatori previsti a Wembley per semifinali e finale, con l’avanzare della variante Delta di Coronavirus. Ecco le sue parole: “Trovo irresponsabile che decine di migliaia di persone si raccolgano in spazi ristretti in Paesi classificati a rischio a causa della variante Delta altamente contagiosa”. Lo riporta corrieredellosport.it.

