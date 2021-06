CALCIOMERCATO – La Lazio ci prova per Mihaila, offerta da 8 milioni

Nel momento di grande circolazione dei nomi in chiave mercato, la Lazio sembra aver messo gli occhi su Valentin Mihaila, l’esterno offensivo rumeno del Parma. A convincere il ds laziale Igli Tare è stata la prestazione di Mihaila nella sfida di Coppa Italia tra Lazio e Parma. Grande qualità del giocatore che nella stagione 2020-21 ha totalizzato in tutto 17 presenze, 4 gol e 3 assist. Secondo quanto riportato da SportParma.com la Lazio avrebbe messo sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro più bonus. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto fino al 2025 a cifre superiori rispetto a quelle percepite a Parma.

Fino a poche settimane fa il Dt Javier Ribalta riteneva il giocatore incedibile, ma davanti all’ultima offerta laziale potrebbe cedere e cambiare idea. Non è escluso che nella trattativa rientri anche il cartellino di un un giocatore di proprietà della Lazio, tra questi l’esterno offensivo Cicerelli, nell’ultima stagione in prestito alla Salernitana.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: