Calciomercato Lazio, Schira: “Prima offerta al Bordeaux per Basic”

Sono ore calde in casa Lazio in cui si cercano i giocatori da poter regalare a Sarri per plasmare il suo 4-3-3 ed arrivare al primo ritiro prestagionale con la squadra quasi al completo. Un nome caldo che continua a circolare per il centrocampo è quello di Basic del Bordeaux, squadra a cui, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lazio avrebbe fatto la sua prima offerta per il centrocampista: si tratta di 6 milioni più alcuni bonus, offerta ancora distante dalla richiesta di 10 milioni della squadra francese. Nel frattempo un’offerta è arrivata anche al giocatore: si tratta di 1,4 milioni all’anno fino al 2025.

