CALCIOMERCATO – Spunta il nome di Ribery, occasione a zero per la Lazio

Franck Ribery è un’opportunità di mercato per la Lazio. Il centrocampista viola lascerà Firenze a parametro zero, ma il desiderio è di continuare a giocare in Italia ed in Serie A. Per questa ragione ha rifiutato l’offerta del Monza. Il classe 1983, può essere l’occasione per la Lazio di Sarri di avere un calciatore di grande leadership caratteriale e tecnica. Un campione fatto e pronto per la nuova Lazio.

Ribery può giocare da esterno nel tridente offensivo. Ruolo che tra l’altro ha ricoperto con grandi risultati nell’epopea d’oro al Bayern Monaco con cui vinse anche una Champions League. E potrebbe essere una carta in più come trequartista in caso si opti per un 4-3-1-2. Tare già da tempo aveva puntato i fari su Ribery, ma solo adesso la fine del rapporto tra il giocatore e la Fiorentina sembra certa. L’arrivo prossimo di Italiano sulla panchina toscana e i tanti problemi fisici del francese, sono i fattori che stanno facendo concludere l’esperienza Fiorentina di Ribery. La Lazio resta alla finestra e riflette sull’ipotesi.

RomaToday

