CdS| Calciomercato Lazio, Felipe Anderson si avvicina: ha già chiamato alcuni ex compagni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sembra avvicinarsi alla realizzazione la pista che porta alla Lazio Felipe Anderson. Così, dopo le dichiarazioni di Kia Joorabchian, uno dei suoi manager, potrebbero esserci altri contatti in settimana volti al ritorno di Felipe Anderson in biancoceleste. Il giocatore, nel frattempo, avrebbe anche richiamato alcuni ex compagni, confermando dunque la sua volontà di tornare a Roma, nella squadra che gli ha permesso di fare il salto di qualità.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: