Euro 2020, l’Inghilterra ne fa due alla Germania e vola ai quarti di finale

Alle 18.00 è andato in scena a Wembley il penultimo ottavo di finale di Euro 2020, dove si sono affrontate Inghilterra e Germania. Tanto agonismo e una partita bloccata, che dopo la prima frazione di gioco termina 0-0. Al secondo tempo è Sterling (75′), a portare in vantaggio l’Inghilterra, che raddoppia grazie alla rete di Kane (86′), prima rete ad Euro 2020 per lui. Dopo questo 2-0 rifilato alla Germania, l’Inghilterra attende la vincente tra Svezia e Ucraina.

