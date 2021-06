EURO2020 | Petkovic elimina la Francia agli ottavi, decisivi i rigori: l’ultima volta conquistò un trofeo…

La Svizzera di Vladimir Petkovic è ai quarti di finale. Decisiva l’incredibile vittoria maturata questa sera contro la Francia, raggiunta ai calci di rigore. C’è un’analogia tra quanto successo questa sera, e quanto accaduto nel passato del tecnico svizzero. L’ultima volta che vinse ai rigori negli ottavi di finale infatti, Petkovic sedeva nel 2013 sulla panchina della Lazio. In quel Lazio-Siena di Coppa Italia, i biancocelesti vinsero grazie ai tiri dagli undici metri, raggiunti sempre con un gol negli ultimi minuti segnato da Ciani. Quella sfida in particolare, permise alla Lazio di proseguire il suo percorso in Coppa Italia, conquistando poi il trofeo nella storica finale contro la Roma. Una dinamica molto simile a quanto accaduto in campo questa sera contro la Francia, e chissà se adesso Petkovic può ambire alla vittoria del torneo, ripensando alla coppa vinta quell’anno nella Capitale.

