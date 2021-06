Il Messaggero | Lazio, il nuovo jolly è un modello Basic

Basic instict: recupero e distribuzione dei palloni. Ma è molto di più, questo tuttocampista croato, di cui si è invaghito Sarri. In un colpo tre mediani: Toma può giostrare in regia al posto di Leiva, è sagace in fase d’interdizione e ha piedi educati. Ma ha anche 190 centimetri esplosivi, lunghe leve per vincere i duelli aerei e sostituire o aiutare all’occorrenza Milinkovic. È intelligente dal punto di vista tattico e smista palla senza troppa fatica, eludendo spesso il pressing. Tradotto, sa destreggiarsi persino sulla trequarti, anche Luis Alberto dovrà farci i conti. Ecco tutti i motivi per cui la Lazio ha deciso d’accelerare i tempi per beffare il Napoli. Ora devono quadrare i costi perché il Bordeaux, nonostante la scadenza nel 2022, chiede 10 milioni. L’offerta biancoceleste per chiudere l’affare è 6,5 più 2,5 di bonus fra presenze e obiettivi. C’è già l’accordo quadriennale a 1,3 milioni (ne guadagna appena 600mila sulle rive del Garonne) sull’ingaggio con l’agente Ramadani, o meglio con Adrian Aliaj, manager con cui collabora per alcuni affari esteri ed ex compagno del Partizan di Tare, incontrato a Milano venerdì: «La Serie A è in cima ai pensieri di Basic – svela il procuratore -. Qualche richiesta c’è stata, valutiamo quali possono essere le soluzioni migliori». Il Messaggero\Alberto Abbate

