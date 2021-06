Il Tempo | Hysaj a un passo, poi tutto su Felipe

Hysaj è a un passo, Felipe Ander son a due. La Lazio si sta muovendo per regalare a Sarri i primi rinforzi in vista del ritiro di Auronzo di Cadore. La partenza è fissata per il 10 luglio, ecco perché entro questa settimana si spera di chiudere almeno un paio di operazione in entrata. La prima dovrebbe riguardare il terzino alba nese, che da dopodomani sarà libe ro da vincoli contrattuali con il Napo li, potendo firmare per la sua nuova squadra a parametro zero. L’intesa con la Lazio è stata già trovata: la base d’accordo è quella di un trien nale con opzione per un altro anno. Il calciatore classe ’94 dovrebbe gua dagnare una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Discorso diverso per Felipe Anderson, che vuole tornare a tutti i costi nella Capitale. Sa di poter tornare ad alti livelli dopo le parentesi non cer to esaltanti con West Ham e Porto. Gli Hammers lo cederebbero senza fare troppe storie: potrebbero basta re anche 7/8 milioni di euro. Un affare pensando ai 38 sborsati dal club inglese nel 2018 per strapparlo ai biancocelesti. Il brasiliano è un ’93, ha ancora 28 anni, è nel pieno della sua carriera, è disposto a scen dere sensibilmente, ad accettare uno stipendio di poco superiore ai 2 milioni di euro più bonus. Venerdì c’è stato un contatto importante con l’entourage del giocatore, la trattati va è partita, richiederà un po’ di tem po per arrivare alla conclusione, da Formello rimangono in silenzio, fan no trapelare poco o nulla, ma filtra un certo ottimismo. Nuovi colloqui sono previsti in questi giorni, si cer cherà di limare le distanze con il West Ham, nel frattempo il suo agen te non chiude a un possibile ritorno in Serie A con la maglia della Lazio. “Nulla di nuovo, ma chi lo sa”, le sue parole ai microfoni di calciomerca to.com. Non sarà altrettanto sempli ce arrivare a Julian Brandt del Borus sia Dortmund. Il 25enne è un obietti vo concreto del diesse Tare, ma la strada è abbastanza in salita. C’è da intavolare la trattativa con i tede schi, che non hanno bisogno di mo netizzare attraverso le cessioni. Il cartellino di Brandt viene valutato intorno ai 25 milioni, si cercherà di lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampi sta offensivo sarebbe pronto un în gaggio da top player: cinque anni a 3 milioni più bonus a stagione.

Prima però servirebbe un’uscita ec cellente. Di denari nelle casse della Lazio ce ne sono pochi, soprattutto per operazioni del genere. Ma que sta è una settimana calda anche per l’eventuale cessione di Correa al Psg. I contatti sono frequenti, con Alessandro Lucci e Leonardo che si sono sentiti anche lo scorso wee kend. Il Tucu sarebbe entusiasta di volare a Parigi, ma la Lazio per farlo partire chiede più di 40 milioni. il Tempo/Daniele Rocca

