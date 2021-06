Il Tempo | Salernitana, il ds Fabiani: “Tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto”

«Tutto in regola. Ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto, e, come prescrivono le carte federali, l’acquirente interessato deve dirlo alla Salernitana 2021 del generale Marchetti. Aspettiamo fiduciosi il responso della Figc»>. A dirlo, Angelo Fabiani, direttore generale della Salernitana. La società ha completato la documentazione per cedere entro 6 mesi la proprietà. Il Tempo

