La Repubblica | Vertice per Brandt, si cerca l’accordo. E Felipe si avvicina

Per un argentino in partenza, Correa, c’è un tedesco in arrivo. Dopo giorni di valutazioni, la società bian coceleste ha deciso di affondare con il Dortmund per Brandt, il 25en ne jolly offensivo richiesto da Sarri. Tatticamente e tecnicamente è il profilo ideale, si sposa con le idee dell’allenatore. Il Borussia non si op pone alla sua cessione ma cercherà di monetizzare il più possibile. Ieri contatti con l’entourage di Brandt, previsti nuovi incontri per provare a definire l’operazione. Novità sulla formula: si tratta per un prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto, a 20, in caso di qualificazione alla Champions. Sarri, a Roma il 7 luglio, il giorno prima del raduno, vuole lavorare su bito sul 4-3-3 con due nuovi esterni offensivi: oltre a Brandt, si lavora su Felipe Anderson, in uscita dal West Ham (8 milioni la richiesta): il tede sco sarebbe un gran colpo, il brasilia no un’occasione. «Se ritorna alla Lazio? Chi lo sa…», ha detto a Calcio mercato.com il suo agente, Kia Joo rabchian. Sempre in entrata, in dife sa a sinistra, è duello tra Hysaj (in scadenza con il Napoli) e Angileri, 27enne del River Plate che in Argen tina accostano alla Lazio (7 milioni la valutazione). A centrocampo si tratta per il croato Basic, 24enne in terno e regista del Bordeaux. Molti degli acquisti, soprattutto in attacco, dipenderanno da Correa. Piace in Inghilterra (Arsenal e Totte nham si sono informate), ma negli ultimi giorni si è fatto sotto il Psg: fonti vicine al Tucu confermano un’offerta, ma da Formello negano. Per Correa, Lotito parte da 50 milio ni per chiudere a 35-40. Oggi alle 17 la Lazio sarà impegnata a Bologna nel ritorno del playout Primavera: si parte dall’1-1 di Formello. L’obiettivo è evitare la retrocessione. La Repubblica\Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

