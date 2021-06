Lazio-Hysaj, Pedullà: “Ecco quando si terrà l’incontro per chiudere l’operazione”

Elseid Hysaj alla Lazio. Si tratta di un’operazione destinata alla fumata bianca: l’incontro programmato per la scorsa settimana, e poi rinviato, si terrà mercoledì. Esiste già una base di intesa per il terzino albanese che tra qualche giorno si libererà a parametro zero dal Napoli. Intesa che verrà formalizzata nel vertice di mercoledì, pronto un contratto quinquennale. Alfredopedullà.com

