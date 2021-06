Nazionale, Immobile: “Sono disposto a rinunciare ai miei gol per vincere l’Europeo. Ci prepareremo al meglio”

A pochi giorni dalla partita tra Belgio ed Italia, valida per i quarti di finale di Euro 2020, l’attaccante della nazionale Ciro Immobile è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo match e dei suoi obiettivi individuali e di squadra. Queste le parole del giocatore della Lazio: “Devo dire che questa volta sento la fiducia di tutti, mi sento bene. Buona prova con l’Austria, non la migliore ma siamo felici per quello che è stato fatto. Lukaku? E’ fortissimo, abbiamo la fortuna di averlo nel nostro campionato e di conoscerlo bene. Se la vedranno i difensori con lui, sarà una bella battaglia. Infortuni Belgio? Sono due giocatori fondamentali per loro, no avendoli al meglio avranno qualche problemino. Hanno dei giocatori che li possono sostituire, ma è inutile negare che se ci saranno De Bruyne ed Hazard o meno la differenza si sentirà, per la loro importanza con gli equilibri. Noi prepariamo la partita come se loro ci stessero al 100%, continuiamo su questa linea perché abbiamo fatto un europeo sempre al massimo e sappiamo che possono metterci in difficoltà. Capocannoniere Europei? Mi poacerebbe vincerli. Toglierei i miei due gol fatti finora per portare a casa la coppa. Con l’Austria ci ho provato in ogni modo. Un po’ di sfortuna ed errori miei non mi hanno portato a fare gol, ma abbiamo raggiunto il risultato ed alla fine della partita con i compagni abbiamo fatto una grande festa. Anche con l’Austria è stata una partita dura. Ai record ci penso sempre, ma preferisco vincere.

