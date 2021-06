PRIMAVERA1 PLAY-OUT | Bologna-Lazio, è tempo di verdetti: biancocelesti chiamati all’impresa dopo il pari dell’andata

Il tempo dei ritiri, dei cambi in panchina e degli esperimenti è terminato. Dopo una stagione disgraziata fatta di sole 4 vittorie, 7 pareggi e ben 19 sconfitte, la Lazio Primavera si aggrappa al ritorno play-out per provare a raggiungere una salvezza divenuta giornata dopo giornata sempre più complicata. Dopo le prime sei giornate caratterizzate da una sola sconfitta, lo stop del campionato per quasi tre mesi a causa dell’ emergenza Covid ha rivoluzionato le gerarchie aprendo le porte del baratro ai capitolini che, ad eccezione del cammino in Coppa Italia, hanno vinto solo due volte nelle successive 24 uscite. Se i numeri della stagione regolare raccontano una situazione tragica, la situazione non migliora guardando all’andata del play-out contro il Bologna. Al Fersini, infatti, i biancocelesti non sono riusciti a sfruttare il fattore casa impattando per uno contro i felsinei e rimandando le speranze salvezza al match di ritorno in programma questo pomeriggio alle 17 a Casteldebole. Per mantenere la categoria, step fondamentale così da non finire nel dimenticatoio della Primavera2, Raul Moro e compagni sono chiamati ad un’autentico miracolo sportivo dovendo vincere o pareggiare almeno due a due. Un’eventuale uno a uno, infatti, porterebbe la gara ai supplementari con i biancocelesti in debito d’ossigeno da settimane e con una panchina corta arricchita da tanti 2003. Il momento delle sentenze è arrivato, ai ragazzi di Calori il compito di inserire il lieto fine ad un’annata nerissima.

L’ avversario

Se le statistiche della Lazio non possono che preoccupare, in casa Bologna la situazione non permette di dormire sonni tranquilli. Infatti, pur partendo in vantaggio nello scontro di oggi pomeriggio, i felsinei nelle ultime 10 giornate di campionato hanno collezionato solamente due punti ritrovandosi terzultimi in classifica quasi inaspettatamente. Inoltre, a differenza della Lazio, che nonostante il risultato ha disputato una buona prova, i rossoblù nell’andata di mercoledì scorso al Fersini hanno faticato ad imprimere il loro gioco trovando il gol del pareggio, pesantissimo, grazie ad una situazione isolata mal gestita dalla retroguardia biancoceleste. Pochi i dubbi di formazione per mister Zauri che potrebbe optare, rispetto al primo round, per un 4-4-2 più coperto o confermare il 4-3-1-2 con l’ispiratissimo Rufo Luci pronto a supportare le folate offensive di Vergani (a segno all’andata) e del rientrante Rabbi, autore di 8 reti in campionato.

La probabile formazione

Il grande appuntamento è alle porte, la Lazio Primavera è attesa al bivio tra il paradiso e l’inferno. Il ritiro prolungato delle ultime due settimane ha cementato il gruppo biancoceleste pronto al match che vale un’intera stagione tra concentrazione e dubbi di formazione. Mister Calori che potrebbe scegliere ancora la via del 4-3-1-2, dovrà infatti fare i conti con le condizioni precarie di molti suoi interpreti. In difesa possibile il forfait di Floriani che verrà sostituito dal rientrante Armini, mentre in avanti ci sarà l’acciaccato Castigliani, alle prese con un problema al ginocchio che lo tormenta da settimane. I fastidi fisici delle giovani aquile fanno paura, ma nessuno ha intenzione di tirarsi indietro: per sognare la salvezza serve una prova d’orgoglio attesa da mesi capace di salvare la stagione e guardare con ottimismo al futuro.

LAZIO (4-3-1-2): Gabriel Pereira; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Coulibaly; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

All. Alessandro Calori

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: