PRIMAVERA1 PLAY-OUT | Bologna-Lazio, le pagelle: giornata nera per gli attaccanti, solo un guizzo per Raul Moro. Gabriel Pereira miracoloso, ma è costretto ad alzare bandiera bianca

Gabriel Pereira 7- Dopo un primo tempo quasi da spettatore non pagante, si esalta ad inizio ripresa con due grandi parate. Rufo Luci lo batte dal dischetto, ma il brasiliano non si perde d’animo e a pochi istanti dal novantesimo tiene in vita la Lazio prima con una doppia parata su Rocchi, poi con una respinta provvidenziale sul colpo di testa di Pagliuca. Dal il massimo fino alla fine, ma non può nulla sul destro potente e ravvicinato di Rocchi che si insacca sotto la traversa e condanna i capitolini.

Novella 6 – Il cambio obbligato di Ndrecka obbliga Calori a spostarlo sulla fascia sinistra. È meno brillante del solito, si preoccupa più di difendere che di attaccare coprendo con una grande prova di maturità la sua zona di competenza.

Armini 6 – Torna titolare dopo qualche problema fisico di troppo nel finale di stagione. È ordinato per quasi tutta la gara, si immola in un paio d’occasioni, ma poco prima dei supplementari deve ringraziare Gabriel Pereira che lo salva.

Franco 6 – Impara la lezione dell’andata giocando una partita attenta e senza sbavature rilevanti riuscendo a contenere bene i jolly offensivi felsinei che faticano a rendersi pericolosi.

Ndrecka SV – La sua gara dura solo undici minuti a causa di un nuovo problema muscolare. Lascia il campo in lacrime, chiudendo in maniera malinconica una stagione che lo ha visto protagonista.

Dall’ 11′ Floriani 5.5 – Lo stop improvviso di Ndrecka obbliga Calori a mandarlo in campo nonostante i problemi fisici che lo tormentano da settimane. Il classe 2003 stringe i denti e per lunghi tratti della sfida contiene con personalità gli affondi dei felsinei, macchiando però la sua prestazione con un errore a metà ripresa, che diventa grave per la decisone dubbia dell’arbitro. Poco dopo l’ora di gioco, in area di rigore biancoceleste incrocia la linea di corsa con quella di Pagliuca che cade platealmente guadagnando il calcio di rigore del pareggio.

A. Marino 6.5 – Nel momento più importante dell’anno si fa trovare pronto con giocate di qualità che mettono in mostra tutto il so talento. Al 23′ imbecca Raul Moro per il momentaneo vantaggio, subito dopo ha sui piedi il pallone del raddoppio, ma Molla è bravo a deviare in angolo. Mantiene alti i ritmi nell’arco di tutti i novanta minuti, fa respirare i suoi compagni gestendo bene alcune fasi di possesso delicate e alza bandiera bianca solo dopo il triplice fischio che decreta i supplementari.

Dal 90′ Cesaroni 5.5 – Entra all’inizio dei supplementari dando brio ad un centrocampo evidentemente stanco. Il suo impatto con la gara è buono, svaria molto sul fronte offensivo e serve un pallone interessante per Cerbara che non si fa trovare pronto.

Bertini 6 – Buona prestazione quella del regista biancoceleste che gestisce una miriade di palloni ed è l’ultimo ad alzare bandiera bianca.

Coulibaly 5.5 – È tra i migliori della mediana biancoceleste fino al novantesimo con ogni pallone che transita nella sua zona finisce tra i piedi del ragazzo senegalese bravissimo anche a dare il via all’azione del vantaggio. La stanchezza purtroppo gli gioca un brutto scherzo nei supplementari: al minuto 104 si perde la marcatura su un calcio d’angolo la marcatura di Rocchi che lo punisce con un destro imprendibile.

Shehu 6 – Gioca un’ottima partita in fase di non possesso, ma è spesso assente nelle azioni offensive facendosi notare solamente per qualche punizione pericolosa calciata verso il centro dell’area, ma non sfruttata a dovere dai compagni.

Dal 61′ Ferrante 5.5 – Entra provando a dare il cambio di marcia tra le linee facendosi però vedere a sprazzi. Oltre un’ora di gioco a sua disposizione con il taccuino dei momenti salienti che recita solo un tiro centrale e un cross.

Raul Moro 6 – Gara da due volti quella dello spagnolo che, ad eccezione del gol del momentaneo zero a uno, non entra mai veramente in partita. Sulla carta è l’uomo di maggior talento della Lazio, ma nel match più importante dell’anno non riesce a trascinare i suoi compagni uscendo per un problema fisico a un quarto d’ora dal novantesimo.

Dal 77′ Tare 5.5 – Con il suo ingresso la Lazio cerca maggiore fisicità offensiva, trovando però pochi sbocchi in area avversaria. Il Bologna lo controlla bene lasciandogli solo un’occasione non capitalizzata.

Castigliani 5.5 – I dolori al ginocchio destro non gli danno pace, ma lui non molla e scende in campo ancora una volta dall’inizio. È più attivo del solito, ma non trova l’acuto decisivo e nelle poche occasioni avute a disposizione perde l’attimo giusto per calciare venendo chiuso dai difensori rossoblù.

Dal ’77 Cerbara 5.5 – Subentra per dare velocità, freschezza ed imprevedibilità al fronte offensivo laziale, ma la sua presenza in campo è impalpabile.

All. Calori 5 – Non gli riesce l’impresa di salvare una Lazio che aveva alzato bandiera bainca già da qualche settimana. Arriva al match dell ‘anno con gli uomini contati e poco dopo l’inizio perde Ndrecka per infortunio, a simboleggiare la drammaticità della stagione. Nella ripresa perde anche Raul Moro per infortunio con i cambi che non danno il cambio di passo e aprono il baratro della Promavera2.

