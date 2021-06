SOCIAL | Beppe Signori: “Sarri focoso, ma pacifico. Insieme a Mourihno hanno l’esperienza giusta per stare nella Capitale” – VIDEO

L’ex biancoceleste Beppe Signori in una video intervista per il Corriere dello Sport ha parlato del cambio allenatori che ha interessato la Capitale, prima con la Roma e Mourinho e poi con l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Sarri. Ecco le sue parole: “Sarri è focoso ma allo stesso tempo poi è pacifico, magari è un po’ più istintivo. Credo che alla sua età ormai ha tutta l’esperienza per affrontare qualsiasi tipo di situazione. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro ed è stato sostituito da un allenatore che ha le caratteristiche simili, secondo me. Derby di Roma? E’ una piazza particolare e si vive molto sul derby, però Mourinho e Sarri sono due allenatori nati uno a Milano e l’altro a Napoli e quindi hanno già messo a dura prova la loro vita calcistica. Hanno l’esperienza per affrontare Roma”.

