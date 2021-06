Thorgan Hazard: “L’Italia ha impressionato tutti, ma ha faticato con l’Austria”

Thorgan Hazard, centrocampista del Belgio che ha segnato il gol vittoria che permetterà loro di affrontare l’Italia ai quarti, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della nazionale che affronterà venerdì a Monaco di Baviera. Queste le sue parole: “Con il Portogallo abbiamo sofferto ma anche l’Italia contro l’Austria. In questa fase del torneo, forse, non aver giocato i supplementari sarà un vantaggio. L’Italia ha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Hanno avuto più difficoltà nell’ultima partita. Ci vorrà una prestazione importante per qualificarsi. Sarà una grande sfida per noi riuscire a batterli”.

