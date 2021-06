Belgio-Italia, ancora niente allenamento per De Bruyne e Hazard. Sempre più a rischio la loro presenza nei quarti

Si fa complicata l’opezione recupero per Eden Hazard e Kevin De Bruyne, in vista dell’Italia: i due giocatori del Belgio hanno saltato anche l’allenamento di oggi pomeriggio a Tubize in vista della partita di venerdì contro gli azzurri valida per i quarti di finale di Euro 2020. Entrambi si sono infortunati durante la sfida con il Portogallo. Alla seduta hanno partecipato 19 giocatori e i tre portieri. Domani mattina è previsto l’ultimo allenamento dei ‘Diavoli rossi’ prima della partenza per Monaco di Baviera. Lo riporta Ansa.it

