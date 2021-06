CALCIOMERCATO | Di Marzio: “Correa-PSG, trattativa bloccata: si valutano contropartite”

Il futuro di Correa non è più così scontato che sia alla Lazio. Più club sono interessati all’argentino, in particolare il PSG e stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il Paris Saint Germain vorrebbe inserire una contropartita nell’operazione che porterebbe da loro il Tucu. Al momento i contatti tra i due club sembrerebbero essere in stand-by: i capitolini lo valutano 45 milioni ed i parigini vorrebbero inserire Sarabia nell’affare.

