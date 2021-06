Calciomercato Lazio, Pedullà: “Fares lascerà la Lazio, volata a due”

Mohamed Fares lascerà la Lazio, ci sono pochi dubbi. E i club in lizza sono due, quelli che vi avevamo anticipato: Cagliari e Torino. In Sardegna Giulini e Semplici molto più di Capozucca vorrebbero chiudere l’operazione e sono disponibili a mettere almeno un milione rispetto a quanto guadagna l’esterno sinistro (1,3). Il Torino sarebbe orientato a mettere qualcosa in meno e su questo particolare si giocherà la partita, fermo restando che anche Juric apprezza moltissimo Fares. La Fiorentina era e resta defilata.

fonte alfredopedullà.com

