Calciomercato Lazio, Schira: “In programma domani l’incontro con l’agente di Hysaj”

Sono ore calde in casa Lazio per quanto riguarda Hysaj, che salvo sorprese dovrebbe raggiungere il suo ex allenatore Sarri alla Lazio. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira è previsto per domani un incontro tra la Lazio e l’agente di Hysaj per trovare un accordo. La richiesta del difensore sarebbe di 5 anni di contratto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: