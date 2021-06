CALCIOMERCATO | Pedullà: “Lazio, Basic a pochi passi. Slitta il vertice per Hysaj”

Sono ore calde in casa Lazio: in vista dell’approdo di mister Sarri a Roma e con la partenza fissata per il consueto ritiro pre-campionato ad Auronzo di Cadore, la società capitolina sta pensando ad alcuni movimenti da fare sul mercato. Come riportato da Alfredo Pedullà, c’è stata un’accelera per Toma Basic: il centrocampista ha ancora un anno di contratto con il Bordeaux e l’offerta per lui si aggirerebbe intorno ai 6,5 milioni più bonus (richiesta superiore di 2-3 milioni). Ci sarebbero accordi totali con l’entourage del classe ’96 e questo fa ben sperare. Nel frattempo Felipe Anderson resta un nome caldo, mentre per Brandt ci sarà da capire quale sarà il futuro di Correa. L’incontro invece per Hysaj slitta a giovedì: per l’albanese, che arriverebbe a parametro zero, è pronto un quadriennale.

