Covid-19, quasi duemila casi in Scozia legati ai tifosi al seguito della nazionale

Il Covid, dopo un periodo di tregua dovuto alla campagna vaccinale, continua a far paura con la variante Delta. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, in Scozia si sono registrati quasi duemila casi collegati ai tifosi che hanno deciso di seguire le gare della nazionale da vicino. Più nello specifico, due terzi dei casi riscontrati hanno dichiarato di essere presenti a Londra, allo stadio di Wembley o nelle fan zone, per seguire la sfida con l’Inghilterra.

