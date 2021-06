Diritti tv, DAZN trasmetterà Europa League e Conference League

La nuova stagione sta per iniziare mentre continuano ad arrivare news sul tema dei diritti tv. Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, la piattaforma DAZN, dopo essersi aggiudicata tutta la Serie A e Serie B, il prossimo triennio trasmetterà anche tutte le sfide di Europa League e il meglio del nuovo torneo, la Conference League (in co-esclusiva, per il web, con la piattaforma Sky).

