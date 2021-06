ESCLUSIVA | Lazio, il punto sulla situazione di Alia. Il suo ag., l’avv. Buccieri: “Ha un contratto con i biancocelesti fino al 2022 che vogliamo rinnovare”

Appena una settimana e scatterà il ritiro della nuova Lazio firmata Maurizio Sarri. Tante le situazioni da definire per ciò che riguarda l’organico biancoceleste tra cessioni e colpi in entrata da chiudere nel più breve tempo possibile. Sul fronte portieri, i biancocelesti continueranno a puntare sul trio Reina-Strakosha-Alia con l’ex estremo difensore della Primavera voglioso di prolungare il suo legame con il club biancoceleste. Del futuro del giovane portiere albanese, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, ha parlato il suo agente, l’ avv. Alessandro Buccieri: “ Marco alia, cliente del mio studio, ha un altro anno di contratto con la Lazio, abbiamo parlato con il direttore Tare il quale ha dichiarato che il calciatore ha la piena fiducia della società. Insieme stiamo valutando se continuare un altro anno in serie A o scegliere sempre insieme al club di andare a giocare in prestito”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: