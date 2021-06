ESCLUSIVA | Lazio Primavera, Pica dice addio ai biancocelesti. L’ag. Gasbarri: “Merita una società che creda in lui”

La tragedia, annunciata da tempo ma rimandata al doppio scontro play-out, non è stata evitata. Dopo appena due anni dal ritorno in Primavera1, la Lazio retrocede nuovamente in seconda serie chiudendo nel peggiore dei modi una stagione drammatica capace di mettere a nudo i limiti di una squadra che da anni è solamente la brutta copia di quella che vinceva il tricolore a Gubbio perdendo la finale dodici mesi dopo. L’ incubo Primavera2, che toglierà molta visibilità ai ragazzi biancoceleste, apre molte riflessioni dalle parti di Formello con i primi addii che iniziano a trasformarsi in realtà. Dopo la partenza di Tyro Nimmermeer oramai nota, saluta la Capitale, dopo quasi dieci anni, il difensore Marzio Pica, fuori dai piani della Lazio già dall’approdo in panchina di Calori che ha deciso di non convocarlo in nessuna delle ultime quattro sfide stagionali. Il classe 2002, che ha disputato quest’anno 25 presenze collezionando anche due convocazioni in Champions League contro Club Brugge e Zenit, è pronto ad aprire una nuova pagina della sua carriera con il suo agente Filippo Gasbarri che, in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it, ha fatto il punto sul futuro del ragazzo: “Marzio merita una società che creda in lui perché ha ancora grossi margini di miglioramento. Ci sono stati degli interessamenti in Spagna sempre serie C e in Italia serie C adesso ci confronteremo con il giocatore e cercherò di trovare la soluzione migliore per il suo futuro”.

