EURO2020, il sottosegretario al ministero della Salute Costa: “I tifosi inglesi non potranno venire a Roma per il match con l’Ucraina”

La variante delta fa paura, l’incubo di una nuova stretta sulle restrizioni anti-Covid mette in apprensione le autorità sanitarie italiane ora chiamate anche a fare i conti con la possibile presenza di tifosi inglesi a Roma per il match di tra i biancorossi e l’Ucraina. Sul punto, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è arrivata la dura risposta di Andrea Costa, sottosegretario del ministero della Salute: ” Sono esplicito e netto: i tifosi dell’Inghilterra non potranno arrivare in Italia per assistere alla partita all’Olimpico contro l’Ucraina il prossimo 3 luglio. Servono 5 giorni di quarantena, la norma va rispettata. Non è ammissibile correre rischi. Se un sostenitore inglese parte oggi, non assisterà alla sfida e lo stesso discorso vale per chi è partito ieri”.

