Euro2020, Mertens teme l’Italia: “Squadra in fiducia, gioca un grande calcio. Azzurri come il Napoli di Sarri? Paragone difficile”

Terminato il ciclo degli ottavi di finale, si avvicina il momento di tornare in campo per i quarti di finale. Venerdì due luglio alle 21 gli l’Italia affronterà il Belgio nel rewind della passata edizione con l’augurio di ripetere quella prestazione per strappare un posto in semifinale. Della grande sfida in arrivo, in conferenza stampa, ha parlato anche l’attaccante belga e del Napoli Dries Mertens che, tra le altre cose, ha elogiato l’Italia: “L’Italia è in fiducia, hanno giocato bene tante partite senza prendere gol e ne hanno vinte tante. Hanno giocatori giovani e d’esperienza. Giocano un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare“. Il numero 14 del Napoli ha poi risposto anche ad un ipotetico confronto tra il gioco dell’Italia e quello del Napoli di Sarri affermando come si tratti di un paragone complicato. Lo riporta Ansa.it e Tuttomercatoweb.com

