Fiorentina, ufficiale l’arrivo di Italiano in panchina | VIDEO

La Fiorentina, salutato Gennaro Gattuso, volta la pagina con l’ex tecnico della Spal Vincenzo Italiano. Il club toscano, dopo aver lanciato un indizio via social attraverso la canzone l’Italiano di Toto Cutugno, ha reso noto con un comunicato apparso sul sito ufficiale che “La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. La Fiorentina porge il suo benvenuto a Mister Italiano augurandogli buon lavoro per la sua nuova avventura con il club gigliato”.

