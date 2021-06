Il campione di salto in lungo, Howe: “Tifo Lazio. Mourinho? Lo avrei voluto in biancoceleste”

Il campione di salto in lungo Andrew Howe è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” su Radio Cusano Campus, dove ha avuto modo di parlare anche di calcio, e in particolare della sua fede per i colori biancocelesti:

“Seguo il calcio, sono tifoso della Lazio –ha affermato Howe-. Sono molto curioso di vedere cosa succederà il prossimo anno con Sarri, credo che abbiamo una bella squadretta. La Roma? Mourinho lo conosco, ci ho passato un paio di mesi quando ero ad Appiano Gentile a recuperare per un infortunio, è davvero un genio, avrei preferito venisse alla Lazio piuttosto che alla Roma”.

