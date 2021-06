Italia-Belgio, la designazione arbitrale del Quarto di finale

Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare il quarto di finale di Euro 2020 tra Belgio e Italia che si giocherà venerdì sera alle ore 21 Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. La Uefa ha infatti ufficializzato le designazioni per il match che mette in palio un posto per la semifinale del 6 luglio a Wembley: il fischietto del match, come detto, sarà Slavko Vincic, designati come assistenti gli sloveni Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, Quarto uomo sarà l’argentino Rapallini, mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert.