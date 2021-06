Juventus, stimati in oltre 300 milioni di euro gli effetti negativi della pandemia. Definite linee guida per aumento di capitale fino a 400 milioni

La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente il mondo del calcio che ora prova a reagire dopo aver esaminato le perdite dell’ultimo periodo. Così, nella giornata di oggi il CdA della Juventus ha analizzato gli impatti derivanti dalla diffusione della pandemia che ha stimato negli esercizi 2019-22 intorno ad una cifra di ben 320 milioni di euro. Come reso noto dalla nota ufficiale diramata dal club bianconero, “La pandemia ha ridotto direttamente e indirettamente l’apporto di numerose voci di ricavo (principalmente da gare e da prodotti), ha inciso sulle prospettive di realizzazione o di incremento delle stesse e di altri proventi (principalmente legati alla gestione dei calciatori) e ha incrementato talune voci di costo, generando un rilevante impatto negativo sia di natura economico-patrimoniale sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto, sia di natura finanziaria sul cash-flow”. Per ovviare agli effetti economici negativi, il Cda juventino ha così definito le linee guida per un aumento di capitale per un massimo di 400 milioni di euro, incluso l’eventuale sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ai soci. Il Covid continua a colpire l’universo calcistico che, lentamente, prova a rialzarsi.

