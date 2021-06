La Repubblica | Ko a Bologna e la Primavera retrocede in B: l’ira di Lotito

Il martedì nero di Lotito. In mattina ta la Figc ha bocciato il trust sulla Salernitana e aspetta integrazioni entro sabato a mezzanotte, in serata invece la delusione per la retrocessione della Lazio Primavera. Ieri a Bologna la fine della lenta ma lunga agonia degli aquilotti, che nonostante il cambio in panchina, da Menichini a Calori – non si sono salvati: decisivo il ko per 2-1 nel ritorno del playout contro i rossoblù, dopo l’1-1 di una settimana fa. Inutile il gol del vantaggio di Raul Moro, in estate promosso con Sarri. Per la seconda volta negli ultimi quattro anni, la prossima stagione la Lazio Primavera giocherà in Serie B. Un brutto colpo per l’immagine del club di Lotito, furioso come i tifosi, che sui social hanno esternato tutta la propria rabbia. Sicuramente ha pesato, anche, il contraccolpo psicologico della tragica perdita di Guerini. Tra i più criticati sul web, il responsabi le della Primavera Tare. È impegnato, il ds, a chiudere almeno un paio di trattative per la prima squadra. In attesa di sviluppi su Brandt, il preferito di Sarri, in entrata è molto vicino Felipe Anderson, pronto a tornare a Formello dopo tre anni. A centrocampo in dirittura di arrivo l’operazione con Basic: superata la concorrenza del Napoli, il 24enne centrocampista ha trovato l’accordo con la Lazio, che deve alzare l’offerta al Bordeaux. Gli altri movimenti: oggi l’incontro per Hysaj, 27enne terzino albanese prossimo a liberarsi a zero dal Napoli. A mezzanotte scadranno anche i contratti di Parolo e Lulic, due dei simboli della recente storia laziale: il primo ha cominciato il per corso per allenare nelle giovanili, il secondo tornerà a giocare in Svizzera. Sirene spagnole per Luis Alberto: l’Atletico Madrid, che ha. appena preso De Paul, lo monitora come possibile sostituto di Saul. La Repubblica/Riccardo Caponetti e Giulio Cardone

