La Serie A presenta Nike Flight: il pallone ufficiale del campionato 2021/22 – FOTO

Nike Flight Serie A sarà il pallone ufficiale del campionato italiano 2021/2022. La sfera sarà utilizzata per i match di Serie A, di Coppa Italia, Supercoppa italiana e per il campionato Primavera. Come si legge nella nota sul sito della Lega Serie A, il nuovo pallone affronta gli aspetti imprevedibili dell’aerodinamica attraverso un design rivoluzionario, ed è il risultato di anni di ricerca del Nike Equipment Innovation Lab sul miglioramento della stabilità del volo del pallone.

La tecnologia aerodinamica introdotta nello scorso campionato, Nike AerowSculpt, con dei solchi sulla superficie del pallone per ridurre le oscillazioni e garantire una traiettoria più precisa, è presente anche in questa nuova edizione. Ci saranno come sempre due versioni: quella “estiva” con i colori bianco e azzurro e quella invernale gialla e lilla.

Di seguito la foto, presa dal sito della Lega Serie A:

