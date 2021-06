Per Lei Combattiamo L’Everton ha scelto il nuovo allenatore: sarà Rafa Benitez L’Everton ha scelto il nuovo allenatore: sarà Rafa Benitez Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo l’addio di Ancelotti, l’Everton ha ufficializzato il nuovo allenatore: sarà Rafael Benitez. L’annuncio è apparso sul sito ufficiale del club, il tecnico ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni. Nella nota si legge che la scelta è ricaduta su Benitez “perché crediamo che porterà successo al nostro Club e ai tifosi. Dobbiamo competere nella fascia alta del campionato e vincere trofei, Rafa è un vincitore comprovato con una grande esperienza nel coaching internazionale e ci siamo assicurati l’uomo migliore per poter raggiungere questo obiettivo”. L’ufficialità è stata accompagnata da un video di presentazione apparso sui canali social dell’Everton: Our new manager. pic.twitter.com/1FulLthzyF — Everton (@Everton) June 30, 2021

