Italia, "Indovina l'Azzurro": sfida tra Sirigu e il biancoceleste Acerbi

Con la vittoria di ieri sera dell’Ucraina sulla Svezia, si sono chiusi gli Ottavi di finale di Euro2020. Ora due giorni di pausa, prima che prendano il via i Quarti di finale (venerdì e sabato). L’Italia, dopo aver battuto l’Austria, ai Quarti se la vedrà contro il Belgio. In attesa della sfida contro Lukaku e compagni, in programma venerdì 2 luglio, due calciatori Azzurri si sono sfidati nell’“Indovina l’Azzurro”: i due protagonisti sono il portiere Salvatore Sirigu e il difensore della Lazio Francesco Acerbi. La sfida a tempo, consisteva nell’indovinare più compagni possibili del gruppo Azzurro di Roberto Mancini ad Euro2020. Ecco com’è andata la sfida tra i due, ripresa dal profilo ufficiale Instagram della Nazionale Italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

