TMW | Lazio, la fine di un’era: oggi l’ultimo giorno biancoceleste di Lulic e Parolo

Hanno già metabolizzato il loro addio, non è una cosa fresca e improvvisa. Ma le ultime ore prima di una separazione sono sempre molto difficili, dense di significati. Ricordi che riaffiorano, emozioni che tornano. Marco Parolo e Senad Lulic, rispettivamente dopo 265 e 371 presenze, vivono l’ultimo giorno da giocatori della Lazio. Da mezzanotte non lo saranno più. I loro contratti scadranno oggi e la società biancoceleste, alle prese con un ricambio generazionale, ha deciso di non rinnovarglieli. Lasciano così Formello due dei simboli dell’ultimo decennio laziale, due figure centrali del ciclo Inzaghi, due personaggi che avranno un proprio posto nella storia del club e nei cuori dei tifosi. Parolo, arrivato dal Parma nel 2014, chiude con una Coppa Italia e due Supercoppe italiane all’attivo, oltre a 39 gol e 19 assist. Lulic, 34 gol e 50 assist dal 2011, oltre a questi trofei ne vanta anche un altro, discretamente importante nella Capitale. La Coppa Italia del 2013 contro la Roma, decisa proprio da un suo gol al minuto 71′. Hanno lasciato il segno, Parolo e Lulic. E oggi non sarà una giornata facile neanche per i tifosi, che si sono legati e affezionati ai due centrocampisti. Arrivati senza troppe aspettative, con professionalità, lavoro e umiltà si sono conquistati rispetto e credibilità. Ora cosa faranno? Parolo dovrebbe smettere, ha già cominciato il percorso da allenatore del settore giovanile. L’ha sempre detto, nel futuro si vede nel mondo del pallone con i bambini, avendo già una scuola calcio a Gallarate. Lulic invece tornerà in Svizzera, si avvicinerà alla famiglia e giocherà un ultimo anno. Lontano da Roma, dalla Lazio e dalla sua gente. Che non dimenticherà mai ciò che entrambi hanno fatto in questi lunghi anni. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

