Barcellona, giornata storica: Messi svincolato dopo 21 anni. Si attende a breve il rinnovo

Lionel Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni in Blaugrana? In base al contratto scaduto oggi a mezzanotte la risposta potrebbe essere affermativa, anche se il rinnovo appare una pura formalità per l’argentino che continuerà dunque la sua avventura in Spagna. In ogni caso, la notizia di un momentaneo svincolo del sei volte Pallone d’Oro fa comunque notizia perchè segna una piccola cesura con il passato fatto di 672 reti e 305 assist in 778 presenze. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

