Belgio-Italia, Chiellini: “Ho recuperato, deciderà Mancini. Lukaku? C’è grande rispetto, ma il Belgio non è solo lui”

Alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale tra Belgio e Italia, il difensore Giorgio Chiellini ha analizzato la gara di domani. Superato l’infortunio che lo ha tenuto fuori agli ottavi contro l’Austria, il centrale bianconero è pronto a riprendersi il posto da titolare, ma la decisione spetterà come sempre al tecnico Roberto Mancini.

Queste le sue parole:

“Sto meglio e sono contento di essere a disposizione, abbiamo ancora un allenamento e per me è importante provare tutte le sensazioni. Poi ovviamente dipenderà da Mancini. Questo è un grande gruppo: il mister avrà tanti dubbi nella testa, questo gruppo gli ha dimostrato che in molti possono ambire a giocare. Tutti saranno pronti per Lukaku. C’è grande rispetto per Lukaku, ha fatto una stagione straordinaria all’Inter, è cresciuto molto. Ma il Belgio non è solo Lukaku, sarebbe offensivo per gli altri pensare così, tutti i giocatori hanno delle qualità incredibili. Ma sia io che Lukaku dormiremo bene stanotte. C’è voglia di far bene, di arrivare al risultato finale. Noi arriviamo da un lungo percorso che ci ha dato convinzione e consapevolezza, forse abbiamo sorpreso qualcuno in questo Europeo, ma Mancini già 2-3 anni credeva in noi. In questo Europeo si è visto come i dettagli possano fare la differenza, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Io capitano? Il capitano è pompiere, colui che cerca di sdrammatizzare e allentare le tensioni del pre-gara. Non c’è bisogno di aumentare la fibrillazione, l’adrenalina si genera da sola”.

