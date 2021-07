Belgio-Italia, Oddo: “Acerbi o Chiellini su Lukaku? Se fossi in panchina sarei tranquillo in ogni caso”

Belgio-Italia è alle porte, c’è una semifinale ad Euro2020 da conquistare per gli azzurri che domani sera dovranno vedersela contro un attacco stellare che può contare su nomi del calibro di Haard, De Bruyne, Mertens e Lukaku. A preoccupare gli addetti ai lavori e non, è soprattutto il centravanti interista, bravissimo a tenere il pallone e far salire la squadra con il ct Mancini chiamato a scegliere a chi affidare il compito di marcarlo. Interrogato sul punto, ai microfoni di RadioRadio, è intervenuto anche l’ex biancoceleste Massimo Oddo: “Meglio Acerbi o Chiellini? Lukaku lo conosciamo bene, sappiamo la sua forza, le sue caratteristiche e come può mettere in difficoltà l’avversario. Acerbi negli ultimi anni ha dimostrato di essere un giocatore all’altezza, se io fossi sulla panchina dell’Italia sarei tranquillo sia se giocasse Acerbi che Bastoni. Super tranquillo con Chiellini, che infonde fiducia a tutti e da guidare la squadra. Chiaramente deve stare bene”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: