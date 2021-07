Belgio, Witsel: “De Bruyne e Hazard stanno meglio. Il gioco dell’Italia mi piace molto”

Alla vigilia della gara tra Belgio e Italia, in campo domani sera alle 21.00, sono intervenuti in conferenza stampa l’allenatore del Belgio Roberto Martinez e il centrocampista Witsel. In merito alla gara di domani, e anche rispetto al percorso dell’Italia, Witsel si è espresso così:

Su De Bruyne e Hazard

“Stanno meglio, siamo positivi. Non sappiamo se giocheranno ma lo scopriremo domani. Si sentono meglio. Sarebbe meglio se ci fossero, sono due grandi campioni, è chiaro“.

Sull’Italia

“L’Italia ha Jorginho, Verratti, ha tanti giocatori di qualità. Gioca un bel calcio e immagino che sarà una bella partita domani sera. Noi cercheremo di rispondere presenti. Loro vogliono il possesso palla, vogliono andare in profondità ma sarà una gara complicata in mezzo. Hanno un grande centrocampo ma non siamo qui per adattarci a loro e credo viceversa. Rimarremo concentrati negli ultimi minuti a differenza del Portogallo dove ci siamo addormentati nel finale. Noi abbiamo più individualità, loro sono una bella squadra e il loro gioco mi piace molto. Quando li ho visti in tv mi sono piaciuti, non sarà una partita facile. Hanno giocatori come Jorginho e Verratti in mezzo che sono molto talentuosi, di gran qualità. Se riuscissimo a fermarli, potremmo fargli male ma non sarà affatto semplice. La gara contro l’Austria dell’Italia deve servirci da esempio, non dobbiamo fare gli stessi errori fatti col Portogallo dove ci siamo disuniti e distratti“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

