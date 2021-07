CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: “Interesse del Real Valladolid per Vavro”

Inizia oggi ufficialmente il calciomercato, con la Lazio pronta a piazzare nuovi acquisti da regalare a Maurizio Sarri. Importante però, piazzare anche gli esuberi, che in casa biancoceleste abbondano. Uno di questi è Denis varo, difensore appena rientrato dal prestito all’Huesca, con la quale ha ritrovato quello spazio mai concesso alla Lazio. Tornato a Roma, lo slovacco è alla ricerca di conferme per il suo futuro: sembrerebbe nuovamente in uscita, vista la poca considerazione che gli verrà data anche dal nuovo mister Maurizio Sarri. Con il centrale ai margini del progetto, alcune squadre hanno iniziato a chiedere informazioni sul giocatore. Una di queste è il Real Valladolid, club retrocesso quest anno in seconda divisione spagnola. Come riportato dal portale elgoldigital.com, sarebbe proprio l’allenatore Pacheta a volerlo come rinforzo per il reparto difensivo. Pacheta lo ha allenato proprio durante i mesi in prestito all’Huesca, e gradirebbe un suo ritorno in Spagna.

