CdS | Belgio-Italia, Chiellini se la gioca con Acerbi. Chiesa in vantaggio su Berardi

Tra i tanti ballottaggi possibili, quelli rimasti in piedi sono sostanzialmente due: uno previsto, l’altro molto meno. Oggi, se non addirittura domani, Mancini dovrà decidere se rilanciare Chiellini al posto di Acerbi al centro della difesa e se dare fiducia immediatamente a Chiesa rispetto a Berardi. A Wembley infatti, al posto del difensore della Juventus, è stato schierato il centrale della Lazio, apprezzatissimo dal ct, non solo nell’area azzurra, ma anche per la personalità in fase offensiva, come dimostra l’assist sporco da terra per il 2-0 di Pessina contro l’Austria. Anche ieri, sia nelle prove tattiche, sia nella partitella giocata dagli Azzurri a Coverciano, Acerbi era con i titolari mentre Chiellini ha lavorato da sparring partner. Mancini vuole valutare fino all’ultimo la situazione. I due difensori ad oggi, hanno il 50% a testa di giocare il quarto di finale contro il Belgio. Per quanto riguarda l’attacco, la sensazione è che Chiesa possa essere subito l’alternativa a Berardi. Si va invece verso la conferma in blocco del centrocampo ideale manciniano Barella-Jorginho-Verratti, con Pessina e Locatelli primi possibili cambi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: