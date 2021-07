CdS | La fascia a Ciro, per i vice presto nuove “elezioni”

Lulic e Parolo partiti, due capitani su tre. La fascia della Lazio ora è un’esclusiva di Ciro Immobile. Era il terzo della lista, è diventato primo, per via dell’infortunio di Lulic e delle panchine di Parolo, che nell’ultimo anno sono stati capitani poche volte. Immobile, appena si unirà al gruppo, stringerà al suo braccio la fascia. In ritiro la squadra eleggerà altri capitani, i vice. Radu è un capitano ad honorem, ha sempre rifiutato il ruolo ufficiale un po’ per il carattere e un po’ perché preferisce essere leader nell’ombra. È il crash test della Lazio, è la battuta fatta da Marco Parolo. Ogni nuovo arrivato deve superare l’esame Radu. Chissà che Stefan non si convinca di indossare la fascia ufficialmente. La Lazio si radunerà a Formello il 7 luglio, il 10 partirà per Auronzo, che durerà fino al 28. Previste quattro amichevoli, le prime due contro squadre dilettantistiche. Se però saranno obbligate ad effettuare il tampone i due test potrebbero saltare e ne andrebbero organizzati altrettanti. Si giocherà di sicuro contro Triestina e Padova. I dettagli del ritiro si conosceranno domani, a Formello conferenza stampa d’anteprima. Lo riporta il Corriere dello Sport.

