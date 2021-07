CdS | La Lazio ha preso Hysaj. E il Psg offre Sarabia

La Lazio è pronta a regalare Hysaj a Sarri. È previsto un contatto per oggi, che può essere decisivo. Se la firma non arriverà subito, sarà posta nei prossimi giorni. Il contratto sarà da 4 o 5 anni. Sarri lo utilizzerà a sinistra, la società aveva effettuato un sondaggio per Angileri ma per ora la pista sembra tramontata a meno che non venga ceduto Lazzari, con Hysaj che si sposterebbe a destra. Sarri arriverà a Roma il 7 e spera di accogliere uno-due colpi. Tare ha accelerato anche per Basic del Bordeaux. Ha l’accordo con il giocatore (5 anni a 1,5 milioni) ma non ancora con i francesi (la Lazio offre 6,5, il Bordeaux ne chiede 9). Correa piace al Psg ed è stato messo in vendita dalla Lazio, che lo valuta 35-40 milioni. Il Psg vorrebbe inserire una contropartita per abbassare la quota cash. Tra i papabili c’è Pablo Sarabia, che il Psg valuta sui 20 milioni di euro, e se fosse condivisa dalla Lazio ne resterebbero 15-20 da riconoscere a Lotito. I conti vanno fatti anche con l’ingaggio dello spagnolo, da 3 milioni di euro. Sono inoltre spuntate le candidature di Draxler e quella di Di Maria, inaccessibile per via dell’ingaggio. C’è stato poi un sondaggio per Brandt del Borussia Dortmund. I tedeschi chiedono 25-30 milioni e non sarebbero disposti a riconoscere prestiti con riscatto obbligatorio solo in caso di Champions. È più facile prendere Felipe Anderson, il West Ham lo cede per una cifra poco sotto i 10 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

