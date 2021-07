CdS | Lazio Primavera, Tare progetta la rinascita. Calori confermato in panchina

Maniche rimboccate, in ginocchio per la seconda volta in 3 anni. La Lazio ha il compito di centrare un’immediata promozione. Si ripartirà da Alessandro Calori, scelto a inizio giugno per dare una scossa a due partite dal termine. Il cambio non è bastato. Il tecnico verrà confermato, la decisione prevedeva la permanenza indipendentemente dal risultato del play-out contro il Bologna. Sarà dunque alla guida anche dopo l’estate con un unico obiettivo: riportare subito la Lazio nella massima serie. Tare è convinto di poter rilanciare la Primavera, nei mesi scorsi era stato ipotizzato un avvicendamento con Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile fino all’Under 18. Le posizioni, salvo soprese, rimarranno invariate. Le speranze di salvezza sono sfumate definitivamente martedì contro il Bologna di Zauri, nello spareggio messo a disposizione dalla proposta della Lega di A accettata dalla Figc. Senza la riforma infatti, i biancocelesti sarebbero scesi direttamente come l’Ascoli. Nel 2017 la Lazio era prima nel ranking di categoria, poi non è riuscita a ripetersi a certi livelli. Non hanno dato una mano i nuovi innesti arrivati dall’estero, a parte Raul Moro, e sono stati insoddisfacenti i ricambi generazionali. i numeri hanno condannato la Lazio: 4 vittorie in 32 giornate. Il percorso è stato brillante e sorprendente solo in Coppa Italia (finale persa contro la Fiorentina). Nelle prossime settimane si comincerà a pensare al nuovo gruppo, di cui farà parte di sicuro Larsson Coulibaly, prelevato a gennaio per l’U18 e utilizzato da Calori nel playout, che ha firmato il primo contratto da professionista per i prossimi quattro anni. Lo riporta il Corriere dello Sport.

