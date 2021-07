CdS | Lulic-Lazio, addio amaro: “Volevo continuare qui”

La mezzanotte appena trascorsa ha sancito uno spartiacque nella vita calcistica di Senad Lulic, consacrandolo ufficialmente nella storia della Lazio. Riconoscimento formale, visto che quello vero era già avvenuto poco più di 8 anni fa, con il gol in finale di Coppa Italia contro la Roma, in cui è diventato leggenda. A mezzanotte è scaduto ufficialmente il suo contratto e di conseguenza non è più un giocatore della Lazio. Poco prima lo ha annunciato lo stesso Lulic con un post su Instagram. Parole d’addio in cui si evince la delusione per non aver potuto continuare. 3666 giorni esatti da quando è stato preso dallo Young Boys nel 2011. Nel mezzo 4 trofei. Adesso però, è il momento di voltare pagina. Una condizione che condivide anche Marco Parolo. Il centrocampista è in attesa di ascoltare proposte, dando priorità come sempre alla Lazio. Quando smetterà di essere calciatore, probabile che avvii una nuova carriera da allenatore nel settore giovanile, con un occhio anche agli investimenti. In questi giorni infatti è emersa la notizia del suo ingresso in una società di eSports insieme a De Rossi, Chiriches, Florenzi, Peluso e Floccari. Per il momento la sua testa è ancora sul campo, e il futuro è ancora tutto da decidere. Lo riporta il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: