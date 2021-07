Diritti tv, Coppa Italia e Supercoppa verranno trasmesse su Mediaset: superata l’offerta della Rai

48,2 milioni di euro in media a stagione. È questa la cifra con cui Mediaset si aggiudica la trasmissione della Coppa Italia e della Supercoppa, per il prossimo triennio. Il tutto, è stato deciso quest’oggi durante l’assemblea della Lega Serie A, a seguito della quale i diritti non saranno più in mano alla Rai. Quest’ultima infatti, manterrà solamente i diritti tv radiofonici per 400mila euro a stagione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: